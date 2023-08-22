Wealth Management Firms Join Forces in Washington State to Deliver Excellent Client-Centric Services & Comprehensive Planning Solutions
CHICAGO, Aug. 22, 2023 /PRNewswire/ -- Hightower today announced it facilitated a sub-acquisition on behalf of Highland Private Wealth Management (Highland), its advisory business based in Bellevue, Washington, with Trellis Advisors, LLC (Trellis), a registered investment advisory (RIA) firm based in Ellensburg, Washington. Trellis, with over $470 million in assets under management (AUM), brings Highland's total AUM to $1.9 billion.
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