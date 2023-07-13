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Cruise line sees a record-breaking day July 11 as travelers plan for 2024 and beyond

SEATTLE, July 13, 2023 /PRNewswire/ -- In a sign of continued strength for cruise travel, Holland America Line bookings on July 11 were higher than on any day in the brand's 150-year history. Booking revenues also broke the line's single-day record.


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