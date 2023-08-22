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The 'Arctic Circle Crossing' inspired by 10th Century explorers includes four maiden calls in Greenland, a trip to the North Cape and extensive scenic cruising

SEATTLE, Aug. 22, 2023 /PRNewswire/ -- From trending travel destinations to seldom-visited locales, Holland America Line's new 28-day "Arctic Circle Crossing: Greenland & Iceland" is a Legendary Voyage to Greenland, Iceland and Norway. Departing June 29, 2025, aboard Nieuw Statendam, the journey is inspired by the routes of Norse explorer Erik the Red who founded the first European settlement in Greenland. 


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