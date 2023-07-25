Cruise sails roundtrip from Fort Lauderdale to nine countries around the Mediterranean
SEATTLE, July 25, 2023 /PRNewswire/ -- Holland America Line is adding another Legendary Voyage to its diverse roster of lengthier cruises from convenient gateways. The "42-day Ultimate Mediterranean & Atlantic Passage" aboard Volendam departing Nov. 9, 2024, was inspired by a voyage the cruise line operated nearly 100 years ago. Perfectly designed for today's traveler, the 2024 departure sails roundtrip from Fort Lauderdale, Florida, allowing guests to experience 16 different ports across nine countries, all without international air.
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