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 By Zillow

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Steady demand is keeping the heat turned up, but early signs point to a late-summer seasonal cooldown 

  • Houses are spending more time on the market than in the spring, but still half as long as in 2019. 
  • Buyers still have few choices for existing homes as inventory reached new record lows for July.
  • Home values rose from June to July in every major metro area except Austin.


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