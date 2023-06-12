Buyers outnumbering sellers spurs impressive price growth, even amid muted sales
- Monthly home value growth of 1.4% is the highest since June 2022.
- Buyers are motivated despite few options and rising mortgage rates — sales rose nearly 10% from April to May.
- Inventory reached a record low for May as high mortgage rates deter sellers.
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