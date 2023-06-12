Zillow logo (PRNewsfoto/Zillow Group)

Zillow logo (PRNewsfoto/Zillow Group)

 By Zillow

Support Local Journalism


Subscribe


Buyers outnumbering sellers spurs impressive price growth, even amid muted sales 

  • Monthly home value growth of 1.4% is the highest since June 2022.
  • Buyers are motivated despite few options and rising mortgage rates — sales rose nearly 10% from April to May.
  • Inventory reached a record low for May as high mortgage rates deter sellers.


Tags