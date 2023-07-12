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 By Zillow

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But the tide for buyers could be turning as homes are taking longer to sell 

  • The typical U.S. home value breached $350,000 for the first time, eclipsing the previous peak last July.
  • The number of homes coming onto the market is closer to a normal October than a typically faster-paced June.
  • Homes took a day longer to sell than in May, a sign that competition could be waning as home shopping season winds down.


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