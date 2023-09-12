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Industry-Specific Design Addresses Unique Federal Contracting Requirements to Bolster Government Compliance, Enable Competitive Advantage, and Support Revenue Growth

BELLEVUE, Wash., Sept. 12, 2023 /PRNewswire/ -- Icertis today announced Icertis Contract Intelligence for Government Contractors (ICI GovCon), an AI-powered contract intelligence solution built for enterprises that serve the U.S. Federal Government. ICI GovCon joins the growing list of transformative vertical solutions from Icertis, delivering industry-specific capabilities that enable U.S. government contractors to increase win rates, improve compliance with critical federal regulations, and drive contract optimization.


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