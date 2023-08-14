International Business Awards Program Recognizes Icertis Growth and Leadership in AI
BELLEVUE, Wash. , Aug. 14, 2023 /PRNewswire/ -- Icertis, the contract intelligence company that pushes the boundaries of what's possible with contract lifecycle management (CLM), today announced it has been named the winner of the Gold Stevie® Award for Achievement in Technology Innovation and a Silver Stevie® Award for Fastest Growing Company of the Year in the United States and Canada.
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