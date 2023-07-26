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SEATTLE, July 26, 2023 /PRNewswire/ -- Just one week after returning from Inspired Spine's training lab in Germany, the internationally renowned neurosurgeon, Dr. Hamid Abbasi, showcased the pioneering Trans-Kambin OLLIF Procedure in multiple states by presenting to the Seattle Science Foundation and leading a cadaver lab at Swedish Hospital last Saturday, July 22nd.


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