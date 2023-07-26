SEATTLE, July 26, 2023 /PRNewswire/ -- Just one week after returning from Inspired Spine's training lab in Germany, the internationally renowned neurosurgeon, Dr. Hamid Abbasi, showcased the pioneering Trans-Kambin OLLIF Procedure in multiple states by presenting to the Seattle Science Foundation and leading a cadaver lab at Swedish Hospital last Saturday, July 22nd.
kAmsC] kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmw2>:5 p332D:k^DA2?m[ x?DA:C65 $A:?6VD r9:67 |65:42= ~77:46C[ 6>32C<65 @? 2 C6>2C<23=6 ;@FC?6J =2DE H66<[ A6C7@C>:?8 E96 8C@F?53C62<:?8 %C2?D\z2>3:? ~3=:BF6 {2E6C2= {F>32C x?E6C3@5J uFD:@? W~{{xuX AC@465FC6 :? E9C66 DE2E6D 2?5 D92C:?8 9:D 6IA6CE:D6 2E E96 AC6DE:8:@FD $62EE=6 $4:6?46 u@F?52E:@?] sC] p332D:VD 565:42E:@? E@ 25G2?4:?8 DA:?2= 42C6 E9C@F89 :??@G2E:G6 E649?:BF6D 92D D@=:5:7:65 9:D A@D:E:@? 2D 2 =625:?8 7:8FC6 :? E96 7:6=5 @7 >:?:>2==J :?G2D:G6 DA:?2= DFC86CJ]k^Am
kAmsFC:?8 2? 6G6?E7F= H66< @7 >65:42= 249:6G6>6?ED[ sC] p332D: A6C7@C>65 E96 ~{{xu AC@465FC6 :? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmz2?D2Dk^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm%6I2Dk^DA2?m[ 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm|:??6D@E2k^DA2?m] %9:D C6G@=FE:@?2CJ E649?:BF6[ H9:49 92D 82:?65 H:56DAC625 244=2:> 7@C :ED 677:4:6?4J 2?5 A2E:6?E 36?67:ED[ 92D AC@A6==65 x?DA:C65 $A:?6 E@ E96 7@C67C@?E @7 4FEE:?8\6586 DA:?2= DFC8:42= AC24E:46D] sC] p332D:VD 6I46AE:@?2= 4@>>:E>6?E E@ A2E:6?E H6=72C6 92D >256 9:> 2 D@F89E\27E6C DA64:2=:DE :? E96 C62=> @7 DA:?2= DFC86CJ]k^Am
kAm%96 ~{{xu AC@465FC6[ >6E:4F=@FD=J A6C7@C>65 3J sC] p332D:[ 92D AC@G6? E@ 36 2 82>6\492?86C 7@C A2E:6?ED DF776C:?8 7C@> G2C:@FD DA:?2= 4@?5:E:@?D] qJ 2AAC@249:?8 E96 DA:?6 7C@> 2 =2E6C2= 2?8=6[ ~{{xu >:?:>:K6D E:DDF6 5:DCFAE:@?[ C65F46D DFC8:42= C:D<D[ 2?5 2==@HD 7@C 2 72DE6C C64@G6CJ 4@>A2C65 E@ EC25:E:@?2= @A6? DFC86C:6D] !2E:6?ED H9@ 92G6 F?56C8@?6 ~{{xu 92G6 6IA6C:6?465 =6DD A@DE@A6C2E:G6 5:D4@>7@CE 2?5 D:8?:7:42?E=J :>AC@G65 >@3:=:EJ[ F=E:>2E6=J =625:?8 E@ 2? 6?92?465 BF2=:EJ @7 =:76]k^Am
kAm%96 7@==@H:?8 52E2 H2D AC6D6?E65 :? E96 hE9 p??F2= $A:?6 r@?76C6?46 H:E9 $62EE=6 $4:6?46 u@F?52E:@? 2?5 :D 2446DD:3=6 E@ !F3=:4ik^Am
kAmkDEC@?8m$62EE=6 $4:6?46 u@F?52E:@? \ $H65:D9 w@DA:E2= p332D: ~{{xu AC6D6?E2E:@? k^Am
kAmk^DEC@?8m kDEC@?8mk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhag`_h\`U2>Aj9l`e_d_agfhcU2>AjFl9EEADTbpTauTauJ@FEF]36TauI~&*$GJ<``4U2>Aj2l9EEADTbpTauTauJ@FEF]36TauI~&*$GJ<``4Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm9EEADi^^J@FEF]36^I~&*$GJ<``4k^2mk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m$62EE=6 $4:6?46 u@F?52E:@? \ ~{{xu r252G6C =23k^DEC@?8m kDEC@?8m56>@?DEC2E:@?k^Am
kAmk^DEC@?8mkDEC@?8mk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhag`_h\`U2>Aj9lahhachehdaU2>AjFl9EEADTbpTauTauJ@FEF]36Tau0J~*yqxwI;<U2>Aj2l9EEADTbpTauTauJ@FEF]36Tau0J~*yqxwI;<Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm9EEADi^^J@FEF]36^0J~*yqxwI;<k^2mk^DEC@?8mk^Am
kAmsC p332D: H2D :?G:E65 E@ AC6D6?E E96 ~{{xu AC@465FC6 2E E96 6DE66>65 $62EE=6 $4:6?46 u@F?52E:@?[ 2 C6?@H?65 :?DE:EFE:@? <?@H? 7@C 7@DE6C:?8 4@==23@C2E:@? 2?5 :??@G2E:@? :? E96 >65:42= 4@>>F?:EJ] Qx 2> 9@?@C65 E@ 92G6 925 E96 @AA@CEF?:EJ E@ A6C7@C> E96 ~{{xu AC@465FC6 :? >F=E:A=6 DE2E6D =2DE H66<[ H:E?6DD:?8 7:CDE\92?5 :ED A@D:E:G6 :>A24E @? A2E:6?ED[Q D2:5 sC] p332D:] Q$92C:?8 @FC 6IA6C:6?46D 2?5 <?@H=6586 2E E96 $62EE=6 $4:6?46 u@F?52E:@? E9C@F89 2 4252G6C =23 2==@HD FD E@ 7FCE96C 25G2?46 DA:?2= 42C6 2?5 D92C6 E96 <?@H=6586[ 36?67:E:?8 A2E:6?ED 72C 2?5 H:56]Qk^Am
kAmx?DA:C65 $A:?6 4@?E:?F6D E@ =625 E96 H2J :? 8C@F?53C62<:?8 DA:?2= DFC8:42= E649?:BF6D[ H:E9 sC] kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmw2>:5 p332D:k^DA2?m 2E E96 7@C67C@?E @7 E96:C C6G@=FE:@?2CJ 25G2?46>6?ED] w:D 4@>>:E>6?E E@ 4@>A2DD:@?2E6 42C6 2?5 F?A2C2==6=65 6IA6CE:D6 :D EC2?D7@C>:?8 E96 =:G6D @7 A2E:6?ED 2?5 :?DA:C:?8 E96 >65:42= 4@>>F?:EJ E@ AFD9 E96 3@F?52C:6D @7 H92E :D A@DD:3=6 :? DA:?2= DFC86CJ]k^Am
kAmp3@FE x?DA:C65 $A:?6ik^Am
kAmx?DA:C65 $A:?6 :D 2 H@C=5\C6?@H?65 >65:42= 46?E6C 565:42E65 E@ A:@?66C:?8 :??@G2E:G6 DA:?2= DFC8:42= E649?:BF6D] x?DA:C65 $A:?6 :D 4@>>:EE65 E@ 56=:G6C:?8 4@>A2DD:@?2E6 42C6 2?5 6I46AE:@?2= A2E:6?E @FE4@>6D E9C@F89 4FEE:?8\6586 AC@465FC6D =:<6 E96 ~{{xu E649?:BF6] (:E9 2 G:D:@? E@ C6G@=FE:@?:K6 DA:?2= 42C6[ x?DA:C65 $A:?6 4@?E:?F6D E@ AFD9 E96 3@F?52C:6D @7 >65:42= :??@G2E:@? :? E96 7:6=5 @7 >:?:>2==J :?G2D:G6 DA:?2= DFC86C:6D]k^Am
kAmu@C >65:2 :?BF:C:6D @C >@C6 :?7@C>2E:@? A=62D6 4@?E24Ei kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm|:<6 w2?D@?k^DA2?m U=Ejk2 9C67lQ>2:=E@iGA>o:?DA:C65DA:?6]@C8Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmGA>o:?DA:C65DA:?6]@C8k^2mU8Ejk^Am
k5:G 4=2DDlQ!#}0x>365565pDD6E#676C6?46Q :5lQs:GpDD6E!=246w@=56CaQmkAmk2 9C67lQ9EEADi^^>>2]AC?6HDH:C6]4@>^>65:2^ga`afa^x?DA:C650$A:?60{@8@]9E>=Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmk^2mk^Amk^5:Gm
kA :5lQ!&#{Qmk:>8 2=ElQr:D:@?Q 96:89ElQ`aQ DC4lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^:>8^72G:4@?]A?8nD?lrveed``U2>AjD5la_ab\_f\aeQ E:E=6lQr:D:@?Q H:5E9lQ`aQ ^m ':6H @C:8:?2= 4@?E6?E E@ 5@H?=@25 >F=E:>65:2ik2 9C67lQ9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^:?DA:C65\DA:?6D\5C\2332D:\AC6D6?ED\@==:7\E@\D62EE=6\D4:6?46\7@F?52E:@?\b_`gge`ha]9E>=Q :5lQ!#}&#{Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^:?DA:C65\DA:?6D\5C\2332D:\AC6D6?ED\@==:7\E@\D62EE=6\D4:6?46\7@F?52E:@?\b_`gge`ha]9E>=k^2mk^Am
kAm$~&#rt x?DA:C65 $A:?6k^Am
kAmk:>8 DC4lQ9EEADi^^CE]AC?6HDH:C6]4@>^CE]8:7n}6HDxE6>x5lrveed``U2>Aj%C2?D>:DD:@?0x5la_ab_fae_ecd!#0}t($0&$!#00000rveed``U2>Ajs2E6x5la_ab_faeQ DEJ=6lQ3@C56Ci_AIj H:5E9i`AIj 96:89Ei`AIjQ ^mk^Am