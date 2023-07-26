Support Local Journalism


Subscribe


The rollicking, interactive choir brings its harmonies to Noordam during the 14-day Australia and New Zealand Voyage on January 27

SEATTLE, July 26, 2023 /PRNewswire/ -- International music phenomenon Pub Choir will join Holland America Line's award-winning live entertainment offerings with lively and participatory performances on Noordam's January 27 Australia and New Zealand cruise sailing Auckland to Sydney.


Tags