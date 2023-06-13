12th Annual Conference Highlighting Space Station Research to be Held July 31-August 3, 2023, in Seattle
SEATTLE, June 13, 2023 /PRNewswire/ -- The only conference dedicated to research and development onboard the International Space Station (ISS) kicks off July 31, 2023, in Seattle. The 12th annual International Space Station Research and Development Conference (ISSRDC) agenda features leaders, researchers, and innovators advancing opportunities in low Earth orbit (LEO) for the benefit of life on Earth and to drive commerce in space. The conference is hosted by the Center for the Advancement of Science in Space, Inc., manager of the ISS National Laboratory; NASA; and the American Astronautical Society (AAS).
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