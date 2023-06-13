SPOKANE, Wash., June 13, 2023 /PRNewswire/ -- Kaspien Holdings Inc. (OTCQB: KSPN) ("Kaspien" or the "Company"), a leading e-commerce marketplace growth platform, today reported financial results for the fiscal first quarter ended April 29, 2023.
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