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 By Zillow

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Homes in areas with laws in place to protect LGBTQIA+ buyers from housing discrimination often come at a premium, forcing buyers to choose between affordability and protections.

  • Typical home values in areas with explicit legal protections for the LGBTQIA+ community are about 46% more expensive than areas with no protections.
  • Currently, fewer than half of U.S. states offer statewide laws explicitly prohibiting housing discrimination based on sexual orientation and gender identity.
  • Living in an area with protections may require concessions, and almost all of LGBTQIA+ buyers surveyed (89%) say they made at least one sacrifice to save up for their down payment, such as postponing or canceling health services, or skipping meals.


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