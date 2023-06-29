Homes in areas with laws in place to protect LGBTQIA+ buyers from housing discrimination often come at a premium, forcing buyers to choose between affordability and protections.
- Typical home values in areas with explicit legal protections for the LGBTQIA+ community are about 46% more expensive than areas with no protections.
- Currently, fewer than half of U.S. states offer statewide laws explicitly prohibiting housing discrimination based on sexual orientation and gender identity.
- Living in an area with protections may require concessions, and almost all of LGBTQIA+ buyers surveyed (89%) say they made at least one sacrifice to save up for their down payment, such as postponing or canceling health services, or skipping meals.
kAmkDA2? 4=2DDlQ=686?5$A2?r=2DDQmkDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$tp%%{tk^DA2?mk^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQ=686?5$A2?r=2DDQmkDA2? 4=2DDlQI?\49C@?QmyF?6 ah[ a_abk^DA2?mk^DA2?m ^!#}6HDH:C6^ \\ %96C6 2C6 2 ?F>36C @7 564:D:@?D E@ H6:89 H96? 564:5:?8 @? 2 ?6IE 9@>6[ 3FE {vq%"xpZ 9@>6 D9@AA6CD 2?5 C6?E6CD 2=D@ 92G6 E@ H6:89 2? 255:E:@?2= 724E@Ci H96E96C E96JV== 36 AC@E64E65 7C@> 5:D4C:>:?2E:@? :? E96:C ?6IE ?6:893@C9@@5] kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_gchh\`U2>Aj9lbdd_`_`ag_U2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]K:==@H]4@>TauC6D62C49Tau=83EB:2\9@>6\AC6>:F>\AC@E64E:@?D\bag_eTauU2>Aj2l+:==@HZQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm+:==@Hk^2m k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_gchh\`U2>Aj9lc_ffaebegdU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]K:==@H]4@>TauC6D62C49Tau=83EB:2\9@>6\AC6>:F>\AC@E64E:@?D\bag_eTauU2>Aj2l2?2=JK65Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm2?2=JK65k^2mk^DA2?m E96 EJA:42= 4@DE @7 3FJ:?8 2 9@>6 :? DE2E6D[ 4:E:6D 2?5 4@F?E:6D H:E9 kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_gchh\`U2>Aj9lag_`gfbdaeU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]K:==@H8C@FA]4@>Tau?6HDTau=83EB\=682=\AC@E64E:@?DTauU2>Aj2l=2HDZ:?ZA=246ZE@ZAC@E64EZ{vq%"xpTaqZ3FJ6CDQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm=2HD :? A=246 E@ AC@E64E {vq%"xpZ 3FJ6CDk^2mk^DA2?m 7C@> 9@FD:?8 5:D4C:>:?2E:@? 2?5 7@F?5 E92E {vq%"xpZ 9@>6 D9@AA6CD EJA:42==J A2J 2 AC6>:F> E@ =:G6 :? 2? 2C62 @776C:?8 E96D6 AC@E64E:@?D]k^Am
k5:G 4=2DDlQ!#}0x>365565pDD6E#676C6?46Q :5lQs:GpDD6E!=246w@=56C`QmkAmk2 9C67lQ9EEADi^^>>2]AC?6HDH:C6]4@>^>65:2^gcchde^+:==@H]9E>=Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmk^2mk^Amk^5:Gm
kAmtG6? E9@F89 E96D6 AC@E64E:@?D 2C6 ?@H C64@8?:K65 2E E96 7656C2= =6G6= 3J E96 s6A2CE>6?E @7 w@FD:?8 2?5 &C32? s6G6=@A>6?E[ r@?8C6DD 92D ?@E 6?24E65 6IA=:4:E AC@E64E:@?D[ D@ E96J 42? G2CJ D:8?:7:42?E=J =@42==J] $E2E6D 2?5 4:E:6D E92E 5@ ?@E @776C 6IA=:4:E AC@E64E:@?D 42? @7E6? >2<6 :E 766= =:<6 2? QF?H6=4@>6Q D:8? 92D 366? A@DE65 7@C {vq%"xpZ 9@>6D66<6CD] p?5 H:E9 kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_gchh\`U2>Aj9lbhhf__bdebU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]=83E>2A]@C8Tau6BF2=:EJ\>2ADTau?@?05:D4C:>:?2E:@?0=2HDTau9@FD:?8U2>Aj2l76H6CZE92?Z92=7Z@7Z&]$]ZDE2E6DQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm76H6C E92? 92=7 @7 &]$] DE2E6Dk^2mk^DA2?m @776C:?8 DE2E6H:56 =2HD 2?5 AC@E64E:@?D[ E96 @AE:@?D 7@C {vq%"xpZ 3FJ6CD 2C6 =:>:E65kDFAmkDFAm`k^DFAmk^DFAm]k^Am
kAmQ%96 F?72:C C62=:EJ :D E92E 7:?5:?8 2 9@>6 H96C6 3FJ6CD 42? 766= D276[ 2446AE65 2?5 AC@E64E65 EJA:42==J 4@>6D 2E 2 AC6>:F> 7@C {vq%"xpZ 72>:=:6D[Q D2:5 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm|2??J v2C4:2k^DA2?m[ D6?:@C A@AF=2E:@? D4:6?E:DE 2E +:==@H] Q}@E @?=J 2C6 E96 DE2E6D H:E9 DE2E6H:56 AC@E64E:@?D @7E6? 2>@?8 E96 >@DE 6IA6?D:G6 :? E96 4@F?ECJ[ 3FE :? DE2E6D H:E9 2? :?4@?D:DE6?E A2E49H@C< @7 AC@E64E:@?D[ E96 2C62D H:E9 E9@D6 AC@E64E:@?D 2=D@ E6?5 E@ 36 >@C6 6IA6?D:G6]Qk^Am
kAm%JA:42= 9@>6 G2=F6D :? ;FC:D5:4E:@?D H:E9 =682= AC@E64E:@?D 2C6 23@FE ceT 9:896C E92? :? A=246D H:E9@FE E9@D6 =2HD] {vq%"xpZ 3FJ6CD :? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmw2H2::k^DA2?m – H96C6 E96 EJA:42= 9@>6 G2=F6 :D 23@FE `g_T 9:896C E92? :? &]$] 2C62D H:E9 ?@ AC@E64E:@?D – 42? 6IA64E E@ A2J E96 9:896DE AC6>:F>[ 7@==@H65 4=@D6=J 3J kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmr2=:7@C?:2k^DA2?m W`cgTX 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm(2D9:?8E@?[ s]r]k^DA2?m W``aTX]k^Am
kAm%96C6 2C6 76H DE2E6D E92E @776C AC@E64E:@?D 2?5 2=D@ 92G6 9@>6 G2=F6D k6>m=6DDk^6>m E92? E9@D6 H:E9@FE] kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmx@H2k^DA2?m 3@2DED E96 =2C86DE 5:D4@F?E[ H:E9 2 EJA:42= 9@>6 G2=F6 b_T k6>m=6DDk^6>m E92? @?6 :? 2 DE2E6 @C ;FC:D5:4E:@? H:E9@FE AC@E64E:@?D] ~E96C DE2E6D :? E9:D 42E68@CJ :?4=F56 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm|:49:82?k^DA2?m W\aaTX[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmx==:?@:Dk^DA2?m W\`fTX[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm(:D4@?D:?k^DA2?m W\fTX 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm}6H |6I:4@k^DA2?m W\bTX]k^Am
kAm%96 9:896C 9@FD:?8 4@DED E92E {vq%"xpZ 3FJ6CD 5:DAC@A@CE:@?2E6=J 7246 >2J 6IA=2:? H9J {vq%"xpZ 25F=ED H6C6 kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_gchh\`U2>Aj9l``b`_adge_U2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]K:==@H]4@>TauC6D62C49Tau>:DD:?8\>:55=6\277@C523:=:EJ\baf``TauU2>Aj2l>@C6Z=:<6=JZE@Z28C66Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm>@C6 =:<6=J E@ 28C66k^2mk^DA2?m E92E E96J 2C6 H@CC:65 23@FE E96 4@DE @7 9@FD:?8 :? E96:C ?6:893@C9@@5Di fcT 28C665[ G6CDFD ecT @7 4:D86?56C 96E6C@D6IF2= C6DA@?56?ED] tG6? H:E9 D:>:=2C :?4@>6D E@ E96:C 4:D86?56C 96E6C@D6IF2= 4@F?E6CA2CED[ {vq%"xpZ 3FJ6CD 2C6 >@C6 =:<6=J E@ AFC492D6 >F=E:\72>:=J 9@>6 EJA6D DF49 2D 5FA=6I6D^EC:A=6I6D @C 4@?5@D[ H9:49 42? @776C C6=2E:G6=J =@H\4@DE @AE:@?D :? 9:896C\4@DE >2C<6ED]k^Am
kAmp77@C5:?8 2 9@>6 :? 2C62D H:E9 AC@E64E:@?D 42? C6BF:C6 >2<:?8 >62?:?87F= D24C:7:46D E@ 2G@:5 3C62<:?8 E96 32?<] p44@C5:?8 E@ 2 +:==@H kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_gchh\`U2>Aj9lchfe`ddeaU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]K:==@H]4@>TauC6D62C49Tau3FJ:?8\2\9@>6\a_ab\baee_TauU2>Aj2lDFCG6JZ@7ZAC@DA64E:G6Z2?5ZDF446DD7F=Z3FJ6CDQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmDFCG6J @7 AC@DA64E:G6 2?5 DF446DD7F= 3FJ6CDk^2mk^DA2?m[ 2=>@DE 2== {vq%"xpZ 3FJ6CD WghTX C6A@CE65 >2<:?8 2E =62DE @?6 D24C:7:46 E@ D2G6 FA 7@C E96:C 5@H? A2J>6?E– DF49 2D A@DEA@?:?8 @C 42?46=:?8 962=E9 D6CG:46D @C D<:AA:?8 >62=D – 4@>A2C65 E@ fgT @7 4:D86?56C 96E6C@D6IF2= 3FJ6CD]k^Am
kAm|@C6 H@C< :D ?66565 E@ 6?DFC6 2? kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_gchh\`U2>Aj9lbhdcef`b`dU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]K:==@H]4@>TauC6?E2=\>2?286CTauC6D@FC46DTau72:C\9@FD:?8\8F:56TauTabTbpTftTbpE6IETbsu2:CTada_9@FD:?8Tada_=2HDTada_7@CTada_2A2CE>6?EDTar72>:=:2=Tada_DE2EFDTada_@CTada_?2E:@?2=Tada_@C:8:?]U2>Aj2l6BF:E23=6Z9@FD:?8Z>2C<6EZ7@CZ2==Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm6BF:E23=6 9@FD:?8 >2C<6E 7@C 2==k^2mk^DA2?m] u@C ?@H[ 6G6CJ 7@C\D2=6 2?5 C6?E2= =:DE:?8 @? +:==@H 5:DA=2JD =@42= =682= AC@E64E:@?D[ DF49 2D AC@E64E:@?D 7@C kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_gchh\`U2>Aj9l`baddghbegU2>AjFl9EEADTbpTauTauK:==@H]>65:2C@@>]4@>Taua_a`\_`\ag\+:==@H\tIA2?5D\%@@=\E@\!C@E64E\#6?E6CD\uC@>\s:D4C:>:?2E:@?U2>Aj2lD@FC46Z@7Z:?4@>6Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmD@FC46 @7 :?4@>6k^2mk^DA2?m 2?5 282:?DE kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_gchh\`U2>Aj9l`acbggeeaaU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]K:==@H8C@FA]4@>Tau?6HDTau=83EB\=682=\AC@E64E:@?DTauU2>Aj2l{vq%"Z5:D4C:>:?2E:@?Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm{vq%" 5:D4C:>:?2E:@?k^2mk^DA2?m[ 2D H6== 2D 2 kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_gchh\`U2>Aj9lbdfddbdhebU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]K:==@H]4@>TauKTauC6?E2=\>2?286CTauC6?E2=\2AA=:42E:@?D\72BTauU2>Aj2lD:?8=6Z7=2E\7C66ZC6?E2=Z2AA=:42E:@?Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmD:?8=6 7=2E\7C66 C6?E2= 2AA=:42E:@?k^2mk^DA2?m – 2 82>6 492?86C 7@C kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_gchh\`U2>Aj9lafagga`bbU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]K:==@H]4@>TauC6D62C49Tau=83EB\C6?E6CD\49EC\a_aa\b`a_dTauU2>Aj2l{vq%"xpTaqZC6?E6CDZH9@Z5:DAC@A@CE:@?2E6=JZA2JZ>@C6Z:?ZFA7C@?EZ4@DEDQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm{vq%"xpZ C6?E6CD H9@ 5:DAC@A@CE:@?2E6=J A2J >@C6 :? FA7C@?E 4@DEDk^2mk^DA2?m] u@C 9@>63FJ6CD[ +:==@H 5:DA=2JD =@42==J 2G2:=23=6 kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_gchh\`U2>Aj9l`hhbef`f_fU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]K:==@H]4@>Tau>@CE8286\=62C?:?8Tau5@H?\A2J>6?E\2DD:DE2?46TauU2>Aj2l5@H?ZA2J>6?EZ2DD:DE2?46ZAC@8C2>DQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm5@H? A2J>6?E 2DD:DE2?46 AC@8C2>Dk^2mk^DA2?m @? 2== =:DE:?8D E@ 96=A D9@AA6CD 7:?5 C6D@FC46D E@ 96=A E96> kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_gchh\`U2>Aj9lbghchfdc`eU2>AjFl9EEADTbpTauTauK:==@H]>65:2C@@>]4@>Taua_aa\`a\`d\|@C6\E92?\`\>:==:@?\A6@A=6\92G6\FD65\+:==@HD\5@H?\A2J>6?E\2DD:DE2?46\E@@=\@G6C\E96\=2DE\J62CU2>Aj2lBF2=:7JZ7@CZ7:?2?4:2=Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmBF2=:7J 7@C 7:?2?4:2=k^2mk^DA2?m 96=A E@ 3FJ E96:C 5C62> 9@>6]k^Am
k5:GmkE23=6 3@C56ClQ`Q 46==A255:?8lQ`Q 46==DA24:?8lQ_Q 4=2DDlQAC?344QmkECmkE5 4=2DDlQAC?ACa AC?A=a AC?G23 AC?E24 AC?43ED AC?3C3CD AC?333D AC?3D3=DQ 4@=DA2?lQcQ ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8m%JA:42= w@>6 '2=F6 :? $E2E6D H:E9 $E2E6H:56 !C@E64E:@?D 7@C {vq%"xpZk^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8m$E2E6k^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?cQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8m%JA:42= w@>6k3C ^mk3C ^m'2=F6k^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?cQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8m!C6>:F> S W4@>A2C65 E@k3C ^mk3C ^mEJA:42= 9@>6 G2=F6 :? DE2E6Dk3C ^mk3C ^mH:E9@FE DE2E6H:56k3C ^mk3C ^mAC@E64E:@?DXk^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?cQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8m!C6>:F> Tk3C ^mk3C ^mk^DEC@?8mk^DA2?mkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8mW4@>A2C65 E@ EJA:42= 9@>6k3C ^mk3C ^mG2=F6 :? DE2E6D H:E9@FEk3C ^mk3C ^mDE2E6H:56 AC@E64E:@?DXk^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmw2H2::k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSgbc[chhk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSdbe[gfak^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm`g_ Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmr2=:7@C?:2k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSfbf[h__k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmScc_[afbk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm`cg Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qms:DEC:4E @7 r@=F>3:2k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSeba[b`ak^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSbbc[egdk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm``a Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm|2DD249FD6EEDk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSdg_[_e`k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSaga[cbbk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmhd Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm(2D9:?8E@?k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSdfh[dfdk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSag`[hcgk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmhd Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmr@=@C25@k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSdch[g_fk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSada[`fhk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmgd Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm&E29YYk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSd`g[g_ek^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSaa`[`fhk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmfc Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm~C68@?k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSchg[gbak^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSa_`[a_dk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmeg Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm}6H y6CD6Jk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSceg[_hek^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS`f_[cehk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmdf Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm}6H w2>AD9:C6k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSccg[_bck^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS`d_[c_ek^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmd` Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm}6H *@C<k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmScbe[fcdk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS`bh[``gk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmcf Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm#9@56 xD=2?5k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmScaf[gg`k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS`b_[adbk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmcc Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm}6G252k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSc`d[eghk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS``g[_eak^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmc_ Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm|2CJ=2?5k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSbhh[h`ck^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS`_a[agek^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmbc Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qms6=2H2C6k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSbfd[c`ak^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSff[fgck^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmae Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmr@??64E:4FEk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSbfb[bfek^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSfd[fchk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmad Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm|2:?6k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSbfb[ac`k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSfd[e`ck^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmad Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm':C8:?:2k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSbfa[b_`k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSfc[efck^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmad Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm'6C>@?Ek^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSbce[`ffk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmScg[dd_k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm`e Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm|:??6D@E2k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSbaf[dcgk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSah[ha`k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm`_ Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm}6H |6I:4@k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSagg[aafk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm\Sh[c__k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm\b Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm(:D4@?D:?Yk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSafe[heck^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm\Sa_[eebk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm\f Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmx==:?@:Dk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSacf[bgck^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm\Sd_[acbk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm\`f Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm|:49:82?k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSab_[hahk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm\See[ehgk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm\aa Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmx@H2k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmSa_h[b`bk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm\Sgg[b`ck^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm\b_ Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQcQ ?@HC2AlQ?@HC2AQ C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?86?hQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmk6>mYs@6D ?@E 92G6 AC@E64E:@?D 7@C 86?56C :56?E:EJ^EC2?D86?56Ck^6>mk^DA2?mk^AmkA 4=2DDlQAC?86?hQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmk6>mYY!C@E64E:@?D 5@ ?@E :?4=F56 !F3=:4 p44@>>@52E:@?k^6>mk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmk^E23=6mk^5:Gm
kAm k^Am
kAmkDEC@?8mp3@FE +:==@H vC@FAk^Am
kAmk^DEC@?8m+:==@H vC@FA[ x?4] W}p$sp"i + 2?5 +vX :D C6:>28:?:?8 C62= 6DE2E6 E@ >2<6 9@>6 2 C62=:EJ 7@C >@C6 2?5 >@C6 A6@A=6] pD E96 >@DE G:D:E65 C62= 6DE2E6 H63D:E6 :? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?QmE96 &?:E65 $E2E6Dk^DA2?m[ +:==@H 2?5 :ED 277:=:2E6D 96=A A6@A=6 7:?5 2?5 86E E96 9@>6 E96J H2?E 3J 4@??64E:?8 E96> H:E9 5:8:E2= D@=FE:@?D[ 8C62E A2CE?6CD[ 2?5 62D:6C 3FJ:?8[ D6==:?8[ 7:?2?4:?8 2?5 C6?E:?8 6IA6C:6?46D]k^Am
kAm+:==@H vC@FAVD 277:=:2E6D[ DF3D:5:2C:6D 2?5 3C2?5D :?4=F56 +:==@H®j +:==@H !C6>:6C p86?E®j +:==@H w@>6 {@2?D℠j +:==@H r=@D:?8 $6CG:46D℠j %CF=:2®j ~FE t2DE®j $EC66Et2DJ®j w@E!25D®j 2?5 $9@H:?8%:>6ZkDEC@?8m℠k^DEC@?8m[ H9:49 :?4=F56D $9@H:?8%:>6®[ qC:586 x?E6C24E:G6®[ 2?5 5@E=@@A®]k^Am
kAmp== >2C<D 96C6:? 2C6 @H?65 3J |u%q w@=54@[ x?4][ 2 +:==@H 277:=:2E6] +:==@H w@>6 {@2?D[ {{r :D 2? tBF2= w@FD:?8 {6?56C[ }|{$ R`_agf WkDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_gchh\`U2>Aj9la_bcbcfc`aU2>AjFl9EEATbpTauTauHHH]?>=D4@?DF>6C2446DD]@C8TauU2>Aj2lHHH]?>=D4@?DF>6C2446DD]@C8Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmHHH]?>=D4@?DF>6C2446DD]@C8k^2mk^DA2?mX] © a_ab |u%q w@=54@[ x?4][ 2 +:==@H 277:=:2E6]k^Am
kAmkDFAmkDFAm`k^DFAmk^DFAm $E2E6D H:E9@FE DE2E6H:56 AC@E64E:@?D >2J 92G6 ;FC:D5:4E:@?D 2?5 >F?:4:A2=:E:6D @776C:?8 =682= AC@E64E:@?D 282:?DE 9@FD:?8 5:D4C:>:?2E:@? 2E E96 9JA6C\=@42= =6G6=] u@C 6I2>A=6[ H9:=6 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm%6I2Dk^DA2?m 5@6D ?@E 92G6 DE2E6H:56 AC@E64E:@?D[ E96 4:EJ @7 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?QmpFDE:?k^DA2?m 5@6D]k^Am
kAm k^Am
k5:G 4=2DDlQ!#}0x>365565pDD6E#676C6?46Q :5lQs:GpDD6E!=246w@=56CaQmk^5:Gm
kA :5lQ!&#{Qmk:>8 2=ElQr:D:@?Q 96:89ElQ`aQ DC4lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^:>8^72G:4@?]A?8nD?l$uce`_fU2>AjD5la_ab\_e\ahQ E:E=6lQr:D:@?Q H:5E9lQ`aQ ^m ':6H @C:8:?2= 4@?E6?E E@ 5@H?=@25 >F=E:>65:2ik2 9C67lQ9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^=682=\AC@E64E:@?D\4@>6\2E\2\4@DE\7@C\=83EB:2\9@>6\D9@AA6CD\b_`geeecf]9E>=Q :5lQ!#}&#{Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^=682=\AC@E64E:@?D\4@>6\2E\2\4@DE\7@C\=83EB:2\9@>6\D9@AA6CD\b_`geeecf]9E>=k^2mk^Am
kAm$~&#rt +:==@Hk^Am
kAmk:>8 DC4lQ9EEADi^^CE]AC?6HDH:C6]4@>^CE]8:7n}6HDxE6>x5l$uce`_fU2>Aj%C2?D>:DD:@?0x5la_ab_eah_g__!#0}t($0&$!#00000$uce`_fU2>Ajs2E6x5la_ab_eahQ DEJ=6lQ3@C56Ci_AIj H:5E9i`AIj 96:89Ei`AIjQ ^mk^Am