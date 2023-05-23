New offering expands company's end-to-end eDiscovery solutions
SEATTLE, May 23, 2023 /PRNewswire-PRWeb/ -- Lighthouse, a leader in technology-enabled eDiscovery and information governance services, announced today the launch of a new unified, technology-driven managed review practice for both corporate and law firm partners. With this new offering, Lighthouse now has the widest range of review options in the industry.
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