Lotte Hotel Seattle

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 By Lotte Hotel Seattle

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SEATTLE, July 13, 2023 /PRNewswire-PRWeb/ -- Lotte Hotel Seattle, a new luxurious destination in the heart of downtown, has been recognized by Travel + Leisure's2023 World's Best Awards list as the "No. 1 Hotel in Seattle." The prestigious annual awards are showcased in the magazine's August 2023 issue and on travelandleisure.com.


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