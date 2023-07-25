"As we explored potential investment partners, Oaktree stood out for its proven track record of fostering rapid growth, its unique partnerships with management teams, and its value creation for stakeholders,” said Jose Costa, CEO of Magnolia Wash Holdin...

"As we explored potential investment partners, Oaktree stood out for its proven track record of fostering rapid growth, its unique partnerships with management teams, and its value creation for stakeholders,” said Jose Costa, CEO of Magnolia Wash Holdings. “We expect Oaktree’s resources, experience and track record will be invaluable to us as we continue to expand our presence in the fast-growing express car wash category. I can’t wait to see where we’ll be in a few years with this partnership."

 By Magnolia Wash Holdings, A&M Capital Opportunities, Oaktree

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Growth capital investment will support Magnolia's continued expansion

CHARLOTTE, N.C., July 25, 2023 /PRNewswire/ -- Magnolia Wash Holdings ("Magnolia" or "the Company"), a leading and fast-growing organization of express car washes committed to reinventing the consumer experience through technology and innovation, today announced it has received a growth capital investment from funds managed by Oaktree Capital Management, L.P. ("Oaktree") to fuel the company's long-term growth strategy. As part of the transaction, Oaktree has acquired a majority ownership position in the Company. A&M Capital Opportunities Fund ("AMCO") will maintain a material minority ownership stake in the enterprise.


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