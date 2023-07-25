Growth capital investment will support Magnolia's continued expansion
CHARLOTTE, N.C., July 25, 2023 /PRNewswire/ -- Magnolia Wash Holdings ("Magnolia" or "the Company"), a leading and fast-growing organization of express car washes committed to reinventing the consumer experience through technology and innovation, today announced it has received a growth capital investment from funds managed by Oaktree Capital Management, L.P. ("Oaktree") to fuel the company's long-term growth strategy. As part of the transaction, Oaktree has acquired a majority ownership position in the Company. A&M Capital Opportunities Fund ("AMCO") will maintain a material minority ownership stake in the enterprise.
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