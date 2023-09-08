(PRNewsfoto/Mammoth Holdings)

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 By Mammoth Holdings, The Pritzker Organization, Red Dog Equity LLC

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DALLAS, Sept. 8, 2023 /PRNewswire/ -- Mammoth Holdings LLC, America's premier express car wash platform, announced the recent opening of its newest location, PureMagic in Powell, Tennessee. The new site, located just outside of Knoxville, Tennessee aligns with Mammoth's dual growth strategy of developing greenfield locations while also acquiring existing brands.


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