(PRNewsfoto/Marler Clark)

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 By Marler Clark, The Nation's Food Safety Law Firm

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Papa Murphy's Raw Cookie Dough Linked to Illnesses

SEATTLE, May 23, 2023 /PRNewswire/ -- Marler Clark, Inc., PS, The Food Safety Law Firm, is investigating the recently announced Salmonella outbreak linked to Papa Murphy's Cookie Dough and an earlier CDC announced Salmonella Outbreak linked to Gold Medal Flour


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