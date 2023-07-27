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Experienced team of industry experts will discuss new services that help health plans and hospitals improve workflows and patient outcomes

SEATTLE, July 27, 2023 /PRNewswire-PRWeb/ -- MCG Health, part of the Hearst Health network and an industry leader in technology-enabled, evidence-based guidance, announces its new MCG Consulting team will offer two educational webinars in August 2023 for both payers and providers.


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