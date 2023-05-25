SAN DIEGO, May 25, 2023 /PRNewswire/ -- MG Properties, a privately held real estate investment company, has announced the acquisition of Artesia Apartments, a premier apartment community located in the Silver Lake neighborhood of Everett, Washington, for a purchase price of $61.6 million.
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