Borrower risk for Fannie Mae loans decreased, while increasing for Freddie loans
SEATTLE, Sept. 13, 2023 /PRNewswire/ -- Milliman, Inc., a premier global consulting and actuarial firm, today announced the second quarter (Q2) 2023 results of the Milliman Mortgage Default Index (MMDI), which shows Milliman's latest monthly estimate of the lifetime default risk of U.S.-backed mortgages.
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