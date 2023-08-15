SEATTLE, Aug. 15, 2023 /PRNewswire/ -- Milliman, Inc., a premier global consulting and actuarial firm, today released the 2023 mid-year results of its Multiemployer Pension Funding Study (MPFS), which analyzes the funded status of all multiemployer defined benefit pension plans in the United States.
"The plans that receive SFA may be able to pursue new strategies that weren't feasible before"
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