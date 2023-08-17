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Milliman PPFI plans see $57 billion in funded status improvement as market returns exceed expectations

SEATTLE, Aug. 17, 2023 /PRNewswire/ -- Milliman, Inc., a premier global consulting and actuarial firm, today released the latest results of its Public Pension Funding Index (PPFI), which analyzes data from the nation's 100 largest public defined benefit plans.   


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