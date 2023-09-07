Recon® platform helps annuity companies better manage risks
SEATTLE, Sept. 7, 2023 /PRNewswire/ -- Milliman, Inc., a premier global consulting and actuarial firm, today announced the results of its two 2023 Variable Annuity Industry Experience Studies, which analyze policyholder behavior across 22 companies spanning 15 years.
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