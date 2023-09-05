Floods, fires and extreme weather are reshaping how people view climate risk and real estate
- A clear majority of people in each region of the United States consider at least one climate risk when shopping for a home.
- A majority of today's buyers are millennial and Gen Z shoppers, and they are more likely than other generations to consider a climate risk when deciding where to buy a home.
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