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 By Zillow

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Floods, fires and extreme weather are reshaping how people view climate risk and real estate

  • A clear majority of people in each region of the United States consider at least one climate risk when shopping for a home.
  • A majority of today's buyers are millennial and Gen Z shoppers, and they are more likely than other generations to consider a climate risk when deciding where to buy a home.


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