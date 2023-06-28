COLUMBIA, Mo., June 28, 2023 /PRNewswire/ -- Despite the headwinds of higher rates and home prices, Veterans are optimistic about homebuying in the next year, according to a recent national survey by Veterans United Home Loans, the nation's largest VA lender.
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