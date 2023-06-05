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  • Honorees include Vietnam veteran Jack Jacobs; NAMVETS founder William Sims; Team Rubicon CEO Art Delacruz; Women Warriors CEO Jodie Grenier; Actor Montel Williams; CreatiVets co-founder Richard Casper; IAVA Founder Paul Rieckoff; Blue Star Families Founder Kathy Roth-Douquet; and Paramount Global Chief Veteran Officer Rich Jones, among other veterans leaders

  • Nation's Finest launches traveling and online exhibitions that share the personal stories, dedication to service and veterans support demonstrated by all 50 honorees

WASHINGTON, June 5, 2023 /PRNewswire/ -- Nation's Finest, a non-profit organization since 1972 that has been supporting America's military veterans and their families through housing, health, and employment programs, marked its 50th anniversary with a milestone event honoring 50 leaders from across the nation who have gone above and beyond to support veterans with the first-ever Nation's Finest 50 Award.


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