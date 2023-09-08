Daniel Fast: Why You Should Only Do It Once is written for Christians struggling with obesity, type 2 diabetes, high blood pressure, and other lifestyle-related illnesses.
EASTSOUND, Wash., Sept. 8, 2023 /PRNewswire-PRWeb/ -- Authors Sersie Blue and Gigi Carter partnered with Trinity Broadcasting Network (TBN's) publishing arm Trilogy to release Daniel Fast: Why You Should Only Do It Once.
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