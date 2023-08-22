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 By NCSOFT

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Delve into the Mysteries of the Wizard's Tower and Stop the Kryptis Invasion in the Skies Above Tyria

BELLEVUE, Wash., Aug. 22, 2023 /PRNewswire/ -- Today ArenaNet and NCSOFT released Guild Wars 2®: Secrets of the Obscure™, the fourth expansion for the award-winning and critically acclaimed MMORPG Guild Wars 2. This latest expansion will provide a variety of new gameplay features and epic adventures set high above the surface of Tyria, delving into the ancient mysteries around the floating Wizard's Tower that have intrigued players for over two decades, and further enriching the subscription-free online world of one of the most enduring and beloved PC games of all time.


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