The CoP Advisory Committee Guides CoP Content to Support Nationwide RLF Operators
SEATTLE, Aug. 14, 2023 /PRNewswire-PRWeb/ -- The National Development Council (NDC) is pleased to announce the EDA sponsored Revolving Loan Fund (RLF) Community of Practice (CoP) Advisory Committee. Nine peer leaders from nine states have been selected to share best practices and lead peer-to-peer learning. Their expertise will enhance the capabilities of RLFs in responding to recovery and resilience efforts and directing resources to underserved communities.
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