Northwest Pipe Company Logo (PRNewsfoto/Northwest Pipe Company)

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 By Northwest Pipe Company

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  • Net sales of $116.4 million decreased 1.8% year-over-year
  • Gross profit of $22.5 million decreased 6.6% year-over-year
  • Net income of $0.74 per diluted share
  • Backlog1 of $292 million; backlog including confirmed orders2 of $343 million for the Engineered Steel Pressure Pipe segment ("SPP")
  • Order book3 of $58 million for the Precast Infrastructure and Engineered Systems segment ("Precast")

VANCOUVER, Wash., Aug. 2, 2023 /PRNewswire/ --Northwest Pipe Company (NASDAQ: NWPX) (the "Company"), a leading manufacturer of water-related infrastructure products including engineered steel water pipeline systems; stormwater and wastewater technology products; high-quality precast and reinforced concrete products; pump lift stations; steel casing pipe, bar-wrapped concrete cylinder pipe, and one of the largest offerings of pipeline system joints, fittings, and specialized components, today announced its financial results for the second quarter ended June 30, 2023. The Company will broadcast its second quarter 2023 earnings conference call on Thursday, August 3, 2023 at 7:00 a.m. PT.


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