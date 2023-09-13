Northwest Pipe Company Logo (PRNewsfoto/Northwest Pipe Company)

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 By Northwest Pipe Company

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VANCOUVER, Wash., Sept. 13, 2023 /PRNewswire/ -- Northwest Pipe Company (NASDAQ: NWPX), an industry leader of engineered pipeline systems for water infrastructure, announced today that Scott Montross, President and Chief Executive Officer, and Aaron Wilkins, Chief Financial Officer, will participate in the following upcoming conferences:


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