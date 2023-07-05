Former Microsoft Executive Will Lead Development of Technological Innovations to Increase Financial Inclusion and Business Development Efforts in Developing Countries
CHICAGO, July 5, 2023 /PRNewswire/ -- Opportunity International announced today that Greg Nelson has joined the organization as the organization's next Chief Technology Officer.
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