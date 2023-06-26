HOBOKEN, N.J., June 26, 2023 /PRNewswire/ -- Pearson [FTSE: PSON.L], the world's leading learning company, today launched an AI Summer Reading List, a collection of titles selected to encourage the exploration of artificial intelligence. Pearson is a leader in AI publishing, helping students and professionals understand and apply generative AI to learn and advance their careers. These titles, written by leading AI experts, have been selected to spark curiosity, generate forward-thinking and unlock new potential.
k5:G 4@?E6?E65:E23=6lQ72=D6Q :5lQ5:G#6=62D6w:89=:89EcdbdQ DEJ=6lQ3@C56C\E@Ai `AI D@=:5j 3@C56C\3@EE@>i `AI D@=:5j 3@C56C\4@=@Ci vC2Jj 4@=@Ci 8C2Jj H:5E9i a__AIj 7=@2Ei =67Ej A@D:E:@?i C6=2E:G6j >2C8:?i dAI `_AI dAI `_AIj E6IE\2=:8?i ;FDE:7JjQm!62CD@?VD px $F>>6C #625:?8 {:DE :D 2 4@==64E:@? @7 E:E=6D D6=64E65 E@ 6?4@FC286 E96 6IA=@C2E:@? @7 pxk^5:Gm
kAmQpx :D E96 >@DE E2=<65 23@FE E649?@=@8J E92E :D C6G@=FE:@?:K:?8 9@H H6 =:G6 2?5 :?E6C24E H:E9 6249 @E96C] %@ 92C?6DD :ED A@H6C C6DA@?D:3=J[ =6256CD 2?5 =62C?6CD >FDE 92G6 E96 C6D@FC46D E@ F?56CDE2?5 :ED A@E6?E:2= 2?5 2DD@4:2E65 492==6?86D] x? @C56C E@ ECF=J F?56CDE2?5 :ED 72C\C6249:?8 D@4:2= :>A24E[ E96D6 E:E=6D H:== 96=A A6@A=6 F?56CDE2?5 :ED DEC6?8E9 2?5 2AA=J px C6DA@?D:3=J :? E96:C 42C66CD 2?5 @FC D@4:6EJ]Q kDEC@?8mD2:5 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmp?5J q:C5k^DA2?m[ rt~ @7 !62CD@?k^DEC@?8m]k^Am
kAm!62CD@?VD a_ab $F>>6C #625:?8 =:DE :?4=F56Dik^Am
kAmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_ag__\`U2>Aj9l`h`efd_a``U2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]A62CD@?]4@>Tau6?\FDTauDF3;64E\42E2=@8TauATauE96\2:\C6G@=FE:@?\:?\>65:4:?6\8AE\c\2?5\36J@?5Tau!a______``bhhTauhfg_`bga___ceU2>Aj2l%96ZpxZ#6G@=FE:@?Z:?Z|65:4:?6TbpZv!%\cZ2?5Zq6J@?5Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm%96 px #6G@=FE:@? :? |65:4:?6i v!%\c 2?5 q6J@?5k^2m 3J kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm!6E6C {66k^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmr2C6J v@=536C8k^DA2?m[ 2?5 xD224 z@92?6 k^Am
kAm%9C66 :?D:56CD H9@VG6 925 >@?E9D @7 62C=J 2446DD E@ v!%\c C6G62= :ED >@>6?E@FD A@E6?E:2= \\ E@ :>AC@G6 5:28?@D6D[ DF>>2C:K6 A2E:6?E G:D:ED[ DEC62>=:?6 AC@46DD6D[ 2446=6C2E6 C6D62C49[ 2?5 >F49 >@C6] %96C6 92D ?6G6C 366? E649?@=@8J =:<6 E9:D] (96E96C J@FVC6 2 A9JD:4:2?[ A2E:6?E[ 962=E942C6 =6256C[ A2J6C[ A@=:4J>2<6C[ @C :?G6DE@C[ 2CE:7:4:2= :?E6==:86?46 H:== AC@7@F?5=J :>A24E J@F \\ 2?5 :E >:89E >2<6 E96 5:776C6?46 36EH66? =:76 @C 562E9]k^Am
kAmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_ag__\`U2>Aj9lbgfc_be__`U2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]A62CD@?]4@>Tau6?\FDTauDF3;64E\42E2=@8TauATau2CE:7:4:2=\:?E6==:86?46\2\>@56C?\2AAC@249Tau!a_______bd__Tauhfg_`bfd_d`bdU2>Aj2lpCE:7:4:2=Zx?E6==:86?46TbpZpZ|@56C?ZpAAC@249Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmpCE:7:4:2= x?E6==:86?46i p |@56C? pAAC@249k^2m 3J kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm$EF2CE #FDD6==k^DA2?m 2?5 !6E6C }@CG:8 k^Am
kAm%9:D :D 2 8F:56 E@ E96 E96@CJ 2?5 AC24E:46 @7 >@56C? px[ HC:EE6? 3J C6?@H?65 px 6IA6CED[ kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm$EF2CE #FDD6==k^DA2?m[ !C@76DD@C @7 r@>AFE6C $4:6?46 2E &r q6C<6=J 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm!6E6C }@CG:8k^DA2?m[ s:C64E@C @7 #6D62C49 2E v@@8=6] xE :?EC@5F46D >2;@C 4@?46AED FD:?8 :?EF:E:G6 6IA=2?2E:@?D 2?5 ?@?E649?:42= =2?8F286[ 367@C6 8@:?8 :?E@ >2E96>2E:42= @C 2=8@C:E9>:4 56E2:=D] x?\56AE9 4@G6C286 @7 3@E9 32D:4 2?5 25G2?465 E@A:4D AC@G:56D J@F H:E9 2 D@=:5 F?56CDE2?5:?8 @7 E96 7C@?E:6CD @7 px H:E9@FE 4@>AC@>:D:?8 4@>A=6I:EJ 2?5 56AE9]k^Am
kAmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_ag__\`U2>Aj9l`aaafbaad_U2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]A62CD@?]4@>Tau6?\FDTauDF3;64E\42E2=@8TauATau566A\=62C?:?8\:==FDEC2E65\2\G:DF2=\:?E6C24E:G6\8F:56\E@\2CE:7:4:2=\:?E6==:86?46Tau!a_______hd``Tauhfg_`bd`a`faeU2>Aj2ls66AZ{62C?:?8Zx==FDEC2E65TbpZpZ':DF2=TarZx?E6C24E:G6ZvF:56ZE@ZpCE:7:4:2=Zx?E6==:86?46Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qms66A {62C?:?8 x==FDEC2E65i p ':DF2=[ x?E6C24E:G6 vF:56 E@ pCE:7:4:2= x?E6==:86?46k^2m 3J kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmy@? zC@9?k^DA2?m H:E9 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?QmvC2?E q6J=6G6=5k^DA2?m 2?5 p8=2é q2DD6?D k^Am
kAm%9C66 H@C=5\4=2DD :?DECF4E@CD 2?5 AC24E:E:@?6CD AC6D6?E 2 F?:BF6=J G:DF2=[ :?EF:E:G6[ 2?5 2446DD:3=6 9:89\=6G6= :?EC@5F4E:@? E@ E96 E649?:BF6D 2?5 2AA=:42E:@?D @7 566A =62C?:?8] !24<65 H:E9 G:3C2?E[ 7F==\4@=@C :==FDEC2E:@?D[ :E 23DEC24ED 2H2J >F49 @7 E96 4@>A=6I:EJ @7 3F:=5:?8 566A =62C?:?8 >@56=D[ >2<:?8 E96 7:6=5 >@C6 7F? E@ =62C? 2?5 2446DD:3=6 E@ 2 72C H:56C 2F5:6?46]k^Am
kAmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_ag__\`U2>Aj9lgac_dgbhcU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]A62CD@?]4@>Tau6?\FDTauDF3;64E\42E2=@8TauATau=62C?:?8\566A\=62C?:?8\E96@CJ\2?5\AC24E:46\@7\?6FC2=\?6EH@C<D\4@>AFE6C\G:D:@?\?2EFC2=\=2?8F286\AC@46DD:?8\2?5\EC2?D7@C>6CD\FD:?8\E6?D@C7=@HTau!a_______hcdfTauhfg_`bfcf_ahfU2>Aj2l{62C?:?8Zs66AZ{62C?:?8TbpZ%96@CJZ2?5Z!C24E:46Z@7Z}6FC2=Z}6EH@C<DTarZr@>AFE6CZ':D:@?TarZ}2EFC2=Z{2?8F286Z!C@46DD:?8TarZ2?5Z%C2?D7@C>6CDZ&D:?8Z%6?D@Cu=@HQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm{62C?:?8 s66A {62C?:?8i %96@CJ 2?5 !C24E:46 @7 }6FC2= }6EH@C<D[ r@>AFE6C ':D:@?[ }2EFC2= {2?8F286 !C@46DD:?8[ 2?5 %C2?D7@C>6CD &D:?8 %6?D@Cu=@Hk^2m 3J kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm|28?FD t<>2?k^DA2?mk^Am
kAm%9:D :D 2 4@>A=6E6 8F:56 E@ s66A {62C?:?8] xE :==F>:?2E6D 3@E9 E96 4@C6 4@?46AED 2?5 E96 92?5D\@? AC@8C2>>:?8 E649?:BF6D ?66565 E@ DF44665] t<>2? 56>@?DEC2E6D 9@H E@ FD6 E96 6DD6?E:2= 3F:=5:?8 3=@4<D @7 566A ?6FC2= ?6EH@C<D E@ 3F:=5 25G2?465 2C49:E64EFC6D[ 2?5 9@H E96D6 4@?46AED 2C6 FD65 E@ 3F:=5 >@56C? ?6EH@C<D 7@C 4@>AFE6C G:D:@? 2?5 ?2EFC2= =2?8F286 AC@46DD:?8 W}{!X[ :?4=F5:?8 |2D< #\r}}[ v!%[ 2?5 qt#%]k^Am
kAmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_ag__\`U2>Aj9l`ecfe_chehU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]A62CD@?]4@>Tau6?\FDTauDF3;64E\42E2=@8TauATau7@F?52E:@?D\@7\566A\C6:?7@C46>6?E\=62C?:?8\E96@CJ\2?5\AC24E:46\:?\AJE9@?Tau!a_______hcgeTauhfg_`bd`facgbU2>Aj2lu@F?52E:@?DZ@7Zs66AZ#6:?7@C46>6?EZ{62C?:?8TbpZ%96@CJZ2?5Z!C24E:46Z:?Z!JE9@?TraTp_3JZQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmu@F?52E:@?D @7 s66A #6:?7@C46>6?E {62C?:?8i %96@CJ 2?5 !C24E:46 :? !JE9@? 3Jk^2m kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm{2FC2 vC26DD6Ck^DA2?m 2?5 (29 {@@? z6?8k^Am
kAm%9:D E:E=6 :D 2? :?EC@5F4E:@? E@ 566A #6:?7@C46>6?E {62C?:?8[ F?:BF6=J 4@>3:?:?8 3@E9 E96@CJ 2?5 :>A=6>6?E2E:@?] xE DE2CED H:E9 :?EF:E:@?[ E96? 42C67F==J 6IA=2:?D E96 E96@CJ @7 566A #{ 2=8@C:E9>D[ 5:D4FDD6D :>A=6>6?E2E:@?D :? :ED 4@>A2?:@? D@7EH2C6 =:3C2CJ ${| {23[ 2?5 7:?:D96D H:E9 E96 AC24E:42= 56E2:=D @7 86EE:?8 566A #{ E@ H@C<]k^Am
kAmkDEC@?8mp3@FE !62CD@?k^DEC@?8mk^Am
kAmpE !62CD@?[ @FC AFCA@D6 :D D:>A=6i E@ 255 =:76 E@ 2 =:76E:>6 @7 =62C?:?8] (6 36=:6G6 E92E 6G6CJ =62C?:?8 @AA@CEF?:EJ :D 2 492?46 7@C 2 A6CD@?2= 3C62<E9C@F89] %92EVD H9J @FC 4]a_[___ !62CD@? 6>A=@J66D 2C6 4@>>:EE65 E@ 4C62E:?8 G:3C2?E 2?5 6?C:49:?8 =62C?:?8 6IA6C:6?46D 56D:8?65 7@C C62=\=:76 :>A24E] (6 2C6 E96 H@C=5VD =625:?8 =62C?:?8 4@>A2?J[ D6CG:?8 4FDE@>6CD :? 4]a__ 4@F?EC:6D H:E9 5:8:E2= 4@?E6?E[ 2DD6DD>6?ED[ BF2=:7:42E:@?D[ 2?5 52E2] u@C FD[ =62C?:?8 :D?VE ;FDE H92E H6 5@] xEVD H9@ H6 2C6]k^Am
kAmu@C >@C6 :?7@C>2E:@? G:D:E FD 2E k2 9C67lQ9EEAi^^A62CD@?A=4]4@>QmA62CD@?A=4]4@>k^2m 2?5 4@??64E H:E9 !62CD@? @? %H:EE6C 2?5 {:?<65x?]k^Am
kAm|65:2 r@?E24Eik^Am
kAmk2 9C67lQ>2:=E@iy@6](:88:?DoA62CD@?]4@>Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmy@6](:88:?DoA62CD@?]4@>k^2mk^Am
k5:G 4=2DDlQ!#}0x>365565pDD6E#676C6?46Q :5lQs:GpDD6E!=246w@=56CaQmkAmk2 9C67lQ9EEADi^^>>2]AC?6HDH:C6]4@>^>65:2^e`f`ge^!62CD@?0{@8@]9E>=Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmk^2mk^Amk^5:Gm
kA :5lQ!&#{Qmk:>8 2=ElQr:D:@?Q 96:89ElQ`aQ DC4lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^:>8^72G:4@?]A?8nD?l}*c_`ebU2>AjD5la_ab\_e\aeQ E:E=6lQr:D:@?Q H:5E9lQ`aQ ^m ':6H @C:8:?2= 4@?E6?E E@ 5@H?=@25 >F=E:>65:2ik2 9C67lQ9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^A62CD@?\=2F?496D\2:\DF>>6C\C625:?8\=:DE\b_`ge`adc]9E>=Q :5lQ!#}&#{Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^A62CD@?\=2F?496D\2:\DF>>6C\C625:?8\=:DE\b_`ge`adc]9E>=k^2mk^Am
kAm$~&#rt !62CD@?k^Am
kAmk:>8 DC4lQ9EEADi^^CE]AC?6HDH:C6]4@>^CE]8:7n}6HDxE6>x5l}*c_`ebU2>Aj%C2?D>:DD:@?0x5la_ab_eae_ecd!#0}t($0&$!#00000}*c_`ebU2>Ajs2E6x5la_ab_eaeQ DEJ=6lQ3@C56Ci_AIj H:5E9i`AIj 96:89Ei`AIjQ ^mk^Am