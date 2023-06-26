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HOBOKEN, N.J., June 26, 2023 /PRNewswire/ -- Pearson [FTSE: PSON.L], the world's leading learning company, today launched an AI Summer Reading List, a collection of titles selected to encourage the exploration of artificial intelligence. Pearson is a leader in AI publishing, helping students and professionals understand and apply generative AI to learn and advance their careers.  These titles, written by leading AI experts, have been selected to spark curiosity, generate forward-thinking and unlock new potential. 


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