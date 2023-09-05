SEATTLE, Sept. 5, 2023 /PRNewswire/ -- PlanScout, a startup founded by fintech and business transformation veterans Raygar Khailany and John Murray, acquired the SIPS Retirement Planning System (SIPS RPS) as part of its strategy to provide outsourced financial planning services to financial advisors.
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