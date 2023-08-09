PNY customers can now order from the expanded family of NVIDIA Ada Generation GPUs for workstations and the data center, which delivers compelling AI, compute, graphics, and real-time rendering to professionals everywhere.
PARSIPPANY, N.J., Aug. 9, 2023 /PRNewswire/ -- PNY Technologies today announced it is now offering the latest NVIDIA RTX™ Ada Generation GPUs – the NVIDIA RTX 5000, NVIDIA RTX 4500 and NVIDIA RTX 4000 high-performance workstation graphics cards and the NVIDIA L40S GPU for data centers. These new GPUs are now available to order from PNY.
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