PNY - For over 35 years and thanks to a strong partnership with AI, HPC, and graphics industry leader NVIDIA, PNY has developed a broad and solutions-rich partner ecosystem across NALA that includes graphics, HPC and AI computing, across all major verti...

PNY - For over 35 years and thanks to a strong partnership with AI, HPC, and graphics industry leader NVIDIA, PNY has developed a broad and solutions-rich partner ecosystem across NALA that includes graphics, HPC and AI computing, across all major vertical markets. (PRNewsfoto/PNY Technologies, Inc.)

 By PNY Technologies, Inc.

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PNY customers can now order from the expanded family of NVIDIA Ada Generation GPUs for workstations and the data center, which delivers compelling AI, compute, graphics, and real-time rendering to professionals everywhere.

PARSIPPANY, N.J., Aug. 9, 2023 /PRNewswire/ -- PNY Technologies today announced it is now offering the latest NVIDIA RTX™ Ada Generation GPUs – the NVIDIA RTX 5000, NVIDIA RTX 4500 and NVIDIA RTX 4000 high-performance workstation graphics cards and the NVIDIA L40S GPU for data centers. These new GPUs are now available to order from PNY.


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