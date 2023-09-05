MOUNTLAKE TERRACE, Wash., Sept. 5, 2023 /PRNewswire/ -- Premera Blue Cross today announced Umar Farooq has joined the company as Chief Strategy Officer (CSO). As CSO, Farooq is responsible for managing Premera's enterprise strategy.
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