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MOUNTLAKE TERRACE, Wash., Sept. 5, 2023 /PRNewswire/ -- Premera Blue Cross today announced Umar Farooq has joined the company as Chief Strategy Officer (CSO). As CSO, Farooq is responsible for managing Premera's enterprise strategy.


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