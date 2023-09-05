Company launches one of the first Google-certified Android devices for the IFPD market, designed to be paired with the ActivPanel LX
SEATTLE, Sept. 5, 2023 /PRNewswire/ -- Promethean has been named the global leader in interactive flat panel displays (IFPDs) for education, according to Futuresource Consulting's Q2 2023 report on the World IFPD market. The company has been the No. 1 by volume in the global K-12 education sector (excluding China) since 2018 and has held the top spot for over five years.
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