The company's flagship ActivPanel 9 wins Student Engagement Innovator of the Year award
SEATTLE, June 8, 2023 /PRNewswire/ -- Promethean, a leading global education technology company, has received the highest honors from the 2023 EdTech Breakthrough Awards. The newest interactive display from Promethean, the ActivPanel 9, won a Breakthrough Award in the "Student Engagement Innovator of the Year" category.
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