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Proteus collaborating with Northwest Justice Project in pro bono project

INDIANAPOLIS,  July 18, 2023 /PRNewswire-PRWeb/ -- Proteus Discovery Group, a litigator-led eDiscovery services and consulting provider, today announced its designation as a Hosting Partner with Relativity's Justice for Change program. This partnership enables Proteus to provide hosting, administrative and project management support to grant recipient organizations in their use of RelativityOne.


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