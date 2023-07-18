Proteus collaborating with Northwest Justice Project in pro bono project
INDIANAPOLIS, July 18, 2023 /PRNewswire-PRWeb/ -- Proteus Discovery Group, a litigator-led eDiscovery services and consulting provider, today announced its designation as a Hosting Partner with Relativity's Justice for Change program. This partnership enables Proteus to provide hosting, administrative and project management support to grant recipient organizations in their use of RelativityOne.
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