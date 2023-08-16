SEATTLE, Aug. 16, 2023 /CNW/ -- Quark Expeditions, the global leader in polar adventures, is excited to announce that the company has been named Best Expedition Cruise Line for 2023 by global luxury travel network Virtuoso, Ltd.
kA 4=2DDlQAC?E2=QmQ(6 2C6 E9C:==65 E@ 36 ?2>65 E96 V36DE @7 E96 36DEV :? 6IA65:E:@? 4CF:D:?8 3J ':CEF@D@[Q D2:5 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm!2F= qC@FDD62Fk^DA2?m[ r9:67 rFDE@>6C ~77:46C 7@C "F2C< tIA65:E:@?D] Q%9:D 2H2C5 C64@8?:K6D ?@E ;FDE E96 A2DD:@? 2?5 6IA6CE:D6 @7 6I46AE:@?2= E62>D 24C@DD @FC 4@>A2?J[ 3FE 2=D@ E96 A@H6C @7 A2CE?6CD9:A H:E9 6IA6CED =:<6 ':CEF@D@ E@ 56=:G6C =:76\492?8:?8 6IA6C:6?46D E@ A@=2C 6IA=@C6C 4=:6?ED 2C@F?5 E96 H@C=5]Qk^Am
kA 4=2DDlQAC?E2=Qm"F2C< tIA65:E:@?D :D 9@?@C65 E@ H@C< H:E9 ':CEF@D@ E@ 4@??64E 2?5 :?DA:C6 4=:6?ED 24C@DD :ED ?6EH@C< @7 :?56A6?56?E =FIFCJ EC2G6= 286?4:6D[ H9:49 C6AC6D6?ED >@C6 E92? aa[___ 6=:E6 EC2G6= 25G:D@CD :? @G6C d_ 4@F?EC:6D] %96 2H2C5 7@C kDEC@?8mq6DE tIA65:E:@? rCF:D6 {:?6k^DEC@?8m H2D AC6D6?E65 2E E96 r96=D62 %962E6C :? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm{2D '682Dk^DA2?m @? kDA2? 4=2DDlQI?\49C@?QmpF8FDE `c[ a_abk^DA2?m 2D A2CE @7 ':CEF@D@ %C2G6= (66<]k^Am
kA 4=2DDlQAC?E2=QmuC@> 2 A@@= @7 8=@32= 2H2C5 DF3>:DD:@?D[ 2 C6G:6H A2?6= @7 6=64E65 ':CEF@D@ r@>>:EE66 >6>36CD 7C@> 24C@DD E96 ?6EH@C< G@E65 E@ 56E6C>:?6 2 42E68@CJ H:??6C] p>@?8 2 D9@CE =:DE @7 7:G6 =625:?8 6IA65:E:@? 4CF:D6 @A6C2E@C ?@>:?66D[ "F2C< tIA65:E:@?D H2D C64@8?:K65 2D kDEC@?8mq6DE tIA65:E:@? rCF:D6 {:?6k^DEC@?8m 7@C a_ab 3J E9:D A2?6= @7 :?56A6?56?E ':CEF@D@ 6IA6CED]k^Am
kA 4=2DDlQAC?E2=Qm%@ =62C? >@C6 23@FE E9:D 2H2C5 2?5 E96 H:??6CD C64@8?:K65 3J ':CEF@D@[ k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhcda`b\`U2>Aj9lahdgcahae_U2>AjFl9EEADTbpTauTauG:CEF@D@>66E:?8D]G:CEF@D@]4@>Taus672F=E]2DAITbu%23xsTbsbghbU2>Aj2l4=:4<Z96C6Z7@CZE96Z2??@F?46>6?EQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm4=:4< 96C6 7@C E96 2??@F?46>6?Ek^2m]k^Am
kA 4=2DDlQAC?E2=QmkDEC@?8mp3@FE "F2C< tIA65:E:@?Dik^DEC@?8m %96 8=@32= =6256C :? A@=2C 25G6?EFC6D 7@C >@C6 E92? b_ J62CD] %96 >@DE A2DD:@?2E6 2?5 D62D@?65 E62> :? E96 :?5FDECJ[ E2<:?8 6IA=@C6CD E@ E96 6?5D @7 E96 62CE9] v@:?8 H96C6 76H 6G6C 5C62>[ 2?5 H2=<:?8 H96C6 76H 6G6C H:==] s6=:G6C:?8 6IEC2@C5:?2CJ 6IA6C:6?46D 2?5 6?C:49:?8 =:G6D E9C@F89 EC2G6=[ k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhcda`b\`U2>Aj9l`cffbheee`U2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]BF2C<6IA65:E:@?D]4@>TauU2>Aj2l"F2C<ZtIA65:E:@?DQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm"F2C< tIA65:E:@?Dk^2m :D 2 %C2G6=@A:2 DA64:2=:DE 4@>A2?J]k^Am
k5:G 4=2DDlQ!#}0x>365565pDD6E#676C6?46Q :5lQs:GpDD6E!=246w@=56CaQmk^5:Gm
kA :5lQ!&#{Qmk:>8 2=ElQr:D:@?Q 96:89ElQ`aQ DC4lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^:>8^72G:4@?]A?8nD?l$ugdaecU2>AjD5la_ab\_g\`eQ E:E=6lQr:D:@?Q H:5E9lQ`aQ ^m ':6H @C:8:?2= 4@?E6?E E@ 5@H?=@25 >F=E:>65:2ik2 9C67lQ9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^BF2C<\6IA65:E:@?D\?2>65\36DE\6IA65:E:@?\4CF:D6\=:?6\7@C\a_ab\3J\G:CEF@D@\b_`h_`h`b]9E>=Q :5lQ!#}&#{Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^BF2C<\6IA65:E:@?D\?2>65\36DE\6IA65:E:@?\4CF:D6\=:?6\7@C\a_ab\3J\G:CEF@D@\b_`h_`h`b]9E>=k^2mk^Am
kAm$~&#rt "F2C< tIA65:E:@?Dk^Am
kAmk:>8 DC4lQ9EEADi^^CE]?6HDH:C6]42^CE]8:7n}6HDxE6>x5lr_dhfU2>Aj%C2?D>:DD:@?0x5la_ab_g`e_e__rp}psp}(rp}psp!#0r_dhfU2>Ajs2E6x5la_ab_g`eQ DEJ=6lQ3@C56Ci_AIj H:5E9i`AIj 96:89Ei`AIjQ ^mk^Am