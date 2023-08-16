Accelerates Growth in its Bi-Modal Brokerage Platform at Radiant Road and Rail
RENTON, Wash., Aug. 16, 2023 /PRNewswire/ -- Radiant Logistics, Inc. (NYSE American: RLGT), a technology-enabled global transportation and value-added logistics services company, today announced that its wholly owned subsidiary and U.S. brokerage platform, Radiant Road and Rail, Inc, has opened a new operating location in Overland Park, Kansas. The Overland Park location will augment the Company's robust bi-modal brokerage operation providing truckload and less-than truck load trucking; temperature controlled and dry intermodal; asset and brokered drayage; transloading; and other value-added services.
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