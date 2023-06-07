Gov. Jay Inslee honored in Sequim along the Olympic Discovery Trail for his commitment to connecting the state's trail system as a driver of climate, economic and quality-of-life benefits for Washingtonians
WASHINGTON, June 7, 2023 /PRNewswire/ -- Rails-to-Trails Conservancy (RTC) has named Washington Gov. Jay Inslee the 2023 Doppelt Family Rail-Trail Champion for decades of leadership in accelerating trail development across the state, including his commitment to connecting the state's trail system as a driver of economic and quality-of-life benefits for Washingtonians.
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