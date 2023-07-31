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New Zillow survey finds 80% of mortgage holders report having a rate of less than 5%

SEATTLE, July 31, 2023 /PRNewswire/ -- A new Zillow® survey has identified the mortgage rate tipping point that makes homeowners more likely to move, which is key in unlocking the housing market and slowing price growth. Homeowners with a mortgage rate above 5% are nearly twice as likely to say that they plan to sell their home than those paying a rate below 5%.  


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