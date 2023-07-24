Fostering Local Connections and Celebrating Community
SEATTLE, July 24, 2023 /PRNewswire/ -- Bite of Seattle 2023 came to a thrilling conclusion yesterday after three days of culinary delights, live music, and community engagement. This year's event shattered previous attendance records, attracting diverse attendees. Hosted at the iconic Seattle Center, the festival was a testament to the city's vibrant spirit, culinary diversity, and cultural richness.
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