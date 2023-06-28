REI deepens e-bike assortment, education, and advocacy efforts to help more people get on bikes
SEATTLE, June 28, 2023 /PRNewswire/ -- Matching growing consumer interest in e-bikes, REI Co-op announces new investments in the category. The co-op is expanding its e-bike assortment, advocating for clear regulations and improved access and education to ensure consumer benefit when purchasing e-bikes.
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