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REI deepens e-bike assortment, education, and advocacy efforts to help more people get on bikes

SEATTLE, June 28, 2023 /PRNewswire/ -- Matching growing consumer interest in e-bikes, REI Co-op announces new investments in the category. The co-op is expanding its e-bike assortment, advocating for clear regulations and improved access and education to ensure consumer benefit when purchasing e-bikes.


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