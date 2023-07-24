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Growth supports goal to get three million people into nature through REI Experiences

SEATTLE, July 24, 2023 /PRNewswire/ -- Leading outdoor experiences operator REI Co-op continues to expand its rentals, day tours and multiday adventures. The growth supports a multiyear strategy for its experiences business to help three million people get outside each year. The company today launched three Canadian Rockies trips for year-round adventure, as well as new destinations in the United States. REI's paddling operations have doubled in location number and its day tours are expanding in the Bay Area.


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