SEATTLE, June 27, 2023 /PRNewswire/ -- Today, REI Co-op announced the promotion of two leaders within the finance and supply chain teams. Michelle Kirkpatrick has been promoted to vice president, controller, while Ruchi Christensen is now vice president of distribution and fulfillment operations.
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