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New store will be the largest co-op location in the state

SEATTLE, Aug. 3, 2023 /PRNewswire/ -- Specialty outdoor retailer REI Co-op will open in Beaverton, Oregon in spring 2024. As the anchor tenant at Walker Center, REI Beaverton will feature the largest gear and apparel assortment in the state. In addition, certified mechanics will tune and repair equipment through a full-service bike, ski and snowboard shop. 


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